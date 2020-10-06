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В Москве на время ограничений отменят льготный проезд школьникам и пенсионерам

13:16 06.10.2020

Московские власти,  в связи с увеличением количества людей, заразившихся коронавирусом, решили временно ограничить льготный проезд по Москве школьников пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. По словам мэра Сергея Собянина, хотя с понедельника в школах начались двухнедельные каникулы, удержать детей дома оказалось сложно и потому важно сделать так, чтобы они не «катались бесцельно» на общественном транспорте. «Поэтому, начиная с 9 октября и до окончания каникул, льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. А уплаченные за проезд деньги – перенесены на более поздний срок»,  - написал Сергей Собянин на своем сайте.

Аналогичная мера будет принята и в отношении пожилых горожан (старше 65 лет), а также москвичей, страдающих различного рода хроническими заболеваниями.

Еще одно изменение – столичные работодатели должны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы. «Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - отметил градоначальник.

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