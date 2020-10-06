Работа над гиперзвуковым "Авангардом" велась более 30 лет - Герберт Ефремов

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НПО машиностроения (сейчас входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") приступило к работе над гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" в 1985 году, видя в нем ответ на американскую программу "Стратегическая оборонная инициатива" (СОИ). Об этом ТАСС сообщил во вторник почетный генеральный директор, почетный генеральный конструктор реутовского предприятия Герберт Ефремов.

"После всесторонних рассмотрений в 1985 году была начата реализация предложения НПО машиностроения", - уточнил он, отвечая на вопрос, как и в какой временной период шла работа над "Авангардом".

Ефремов напомнил, что противоракетная оборона (ПРО) США в сочетании с массово развернутыми ударными ядерными ракетами усиливает американский боевой потенциал. Одновременное обладание средствами нанесения упреждающего массированного ядерного удара и средствами перехвата немногих оставшихся после него ракет противника приобретает дестабилизирующий характер, что провоцирует нагнетание напряженности в мире.

"Могу сказать, что рейгановская СОИ встревожила руководство Советского Союза", - отметил Ефремов.

По его словам, постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР многим предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) СССР было поручено дать предложения по ответным мерам реакции на СОИ. "Я, будучи только что назначенным генеральным конструктором НПО машиностроения, на основе огромного опыта предыдущих разработок направил предложение о практической реализации весьма сложной задачи "обнуления" классической системы ПРО, противодействующей баллистическим ракетам", - вспоминает он. "Для этого необходимо было создать летательное средство, движущееся в атмосфере с огромными скоростями и совершающее разнообразные маневры", - отметил Ефремов.

По словам почетного генконструктора НПОмаш, после всесторонних рассмотрений в 1985 году была начата реализация предложения НПО машиностроения. "Экспериментальная отработка, как наземная, стендовая, так и летная, с использованием ракет УР-100Н УТТХ осуществлялась до начала 2000-х годов. Дальнейшее практическое ее осуществление уже в виде боевой системы проходило под непосредственным контролем президента [Владимира] Путина после выхода в 2002 году США из Договора по ПРО", - рассказал он.