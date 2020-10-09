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НОВОСТИ

В Москве продолжается Всероссийская онлайн-конференция с международным участием по лечению ВИЧ-инфекции

15:55 09.10.2020

На конференции открывшейся в Москве 8 октября, обсуждаются вопросы консолидированных международных усилий в области остроактуальных вызовов современного мирового здравоохранения. Как заявила Инна Куликова, проблема распространения ВИЧ-инфекции в РФ осознана на самом высоком политическом уровне и отнесена в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» к числу главных угроз национальной безопасности и здоровью нации. "Сегодня на утверждении в правительстве Российской Федерации находится текст новой Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации до 2030 года, которая, безусловно, должна обозначить эволюционный этап в обеспечении государственной ВИЧ-безопасности", - сказала Куликова.

Доктор Мелита Вуйнович выразила надежду на продолжение тесного сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения в борьбе и ликвидации ВИЧ/СПИД в России, подчеркнув, что Европейский регион Всемирной организации здравоохранения полностью поддерживает приверженность стран-участниц в ликвидации эпидемии ВИЧ-инфекции к 2030 году и достижении Цели устойчивого развития 3.3.

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