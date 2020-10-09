Закрывать непродовольственные магазины и ночные клубы в Москве не планируется

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы не планируют закрывать непродовольственные магазины в связи с эпидемической обстановкой. Об этом заявил в пятницу первый замруководителя аппарата мэра, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".

"Пока такой инициативы нет, то есть мы этот вопрос не рассматриваем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "На сегодняшний день пока речи о закрытии (ночных клубов и караоке - прим. ТАСС) не идет", - отметил он.