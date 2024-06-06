Пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками уничтожен в Угледаре ДНР — Кимаковский
12:32 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пункт дислокации Вооруженных сил Украины уничтожен в Угледаре. В укрепленных помещениях находились не менее 20 человек, включая иностранцев, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Наши Воздушно-космические силы разнесли в пух и прах пункт дислокации украинских вооруженных формирований в Угледаре. Он не первый там, но из крупных, пожалуй, последний. По нашим данным, там было не менее 20 человек, в том числе иностранцы», — сказал Кимаковский.
Кроме того, на месте удара произошла детонация боекомплекта.
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