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НОВОСТИ

РФ перенаправила около 80% экспорта энергоресурсов на дружественные рынки — Новак

11:32 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия за последние два года перенаправила около 80% своего экспорта энергоресурсов на дружественные рынки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Важное направление, о котором говорил президент, связано с диверсификацией экспортных поставок. Это задача, которая решалась на протяжении последних двух лет. Хочу отметить, что мы примерно около 80% энергетических ресурсов перенаправили на наши дружественные рынки. В основном это АТР, Африка, Латинская Америка», — сказал он.

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