Минфин планирует продать изъятые в доход государства активы — Силуанов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов планирует продать изъятые в доход государства активы. Об этом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять, нам не нужна такая система», — сказал министр.