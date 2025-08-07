США введут больше вторичных санкций против торговых партнеров РФ — Трамп
09:05 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Дональд Трамп заявил, что США намерены ввести больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России.
«Вы увидите гораздо больше. Вы увидите очень много вторичных санкций», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о возможных рестрикциях в отношении торговых партнеров РФ.
При этом Трамп считает, что есть хорошие перспективы завершения конфликта на Украине и проведения его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер заявил в среду журналистам в Белом доме.
«Есть хорошие шансы на то, что очень скоро будет встреча», — сказал Трамп. «Есть очень хорошие перспективы того, что они это сделают», — сказал президент, отвечая на вопрос о том, согласились ли Путин и Зеленский на проведение переговоров. «Мы пока не решили, где [будет встреча], но у нас сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным», — добавил он, имея в виду встречу российского лидера и своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москве. «И есть очень хорошие шансы на то, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь», — подчеркнул Трамп, говоря об урегулировании конфликта на Украине.
