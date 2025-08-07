Силы ПВО за ночь сбили 82 украинских БПЛА над регионами России и Азовским и Черным морями
09:00 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 82 украинских беспилотника над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 31 над акваторией Азовского моря, 11 над территорией Республики Крым, 10 над территорией Ростовской области, 9 над территорией Краснодарского края, 8 над акваторией Черного моря, 7 над территорией Волгоградской области, 4 над территорией Белгородской области, 1 над территорией Курской области и 1 над территорией Орловской области», — сообщили в военном ведомстве.
