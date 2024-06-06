Потери Европы от снижения поставок газа из РФ к концу года вырастут до 1 трлн евро — РФПИ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Европы от сокращения поставок российского газа уже составили в этом году 700 млрд евро, а к концу года достигнут 1 трлн, сообщил ТАСС глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Европа потеряла от того, что стала отходить от российского газа, к настоящему моменту 700 миллиардов евро. И, соответственно, к концу года эти потери составят триллион евро. Это связано не только с тем, что СПГ-газ более дорогой и надо инвестировать дополнительно в СПГ-мощности, но это связано еще с тем, что очень большие индустриальные потери в Европе, которые оцениваются от 3% в год ВВП в Германии до 6% в ряде других стран», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.