Потери Европы от снижения поставок газа из РФ к концу года вырастут до 1 трлн евро — РФПИ
13:00 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Европы от сокращения поставок российского газа уже составили в этом году 700 млрд евро, а к концу года достигнут 1 трлн, сообщил ТАСС глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Европа потеряла от того, что стала отходить от российского газа, к настоящему моменту 700 миллиардов евро. И, соответственно, к концу года эти потери составят триллион евро. Это связано не только с тем, что СПГ-газ более дорогой и надо инвестировать дополнительно в СПГ-мощности, но это связано еще с тем, что очень большие индустриальные потери в Европе, которые оцениваются от 3% в год ВВП в Германии до 6% в ряде других стран», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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