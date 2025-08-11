Запуск российской межпланетной станции "Луна-27" перенесен на 2029 год

15:12 Источник: Интерфакс

Запуск межпланетной станции "Луна-27А" перенесен с 2028 на 2029 год, "Луну-27Б" планируется запустить в 2030 году, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, академик Лев Зеленый.

"Эти запуски всегда двигаются. Сейчас 2029 год - такая реальная цифра", - сказал Зеленый, отвечая на вопрос о сроках запуска аппарата "Луна-27А".

По его словам, следующая межпланетная станция "Луна-27Б" отправится к спутнику Земли через год после запуска первого аппарата.

"Одна летит на Северный полюс, другая на Южный. В какой последовательности, пока не решено", - сообщил Зеленый.