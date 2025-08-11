Путин рассказал Пашиняну об итогах беседы с Уиткоффом и о подготовке встречи с Трампом
14:32 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рассказал об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает Кремль.
«Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске», — говорится в сообщении.
Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.
