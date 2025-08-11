Американские СМИ не хотят говорить правду о России — радиоведущий из США
15:00 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объективные публикации о РФ и конфликте на Украине в средствах массовой информации США способствовали бы улучшению отношений Вашингтона с Москвой, но пока практически никто среди американских журналистов не готов говорить правду о России. Такое мнение высказал ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл.
«СМИ настолько сильно искажают информацию о России, что ни американский народ, ни члены Конгресса, ни даже администрация [президента США Дональда] Трампа не видят реальной картины происходящего в России и на Украине. Те же СМИ, кто активно отправляет репортеров в Газу, не хотят видеть честных и правдивых журналистов в Москве или на востоке Украины», — сказал Джилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша — старшего и Билла Клинтона.
По словам Джилла, «будь у вашингтонских политиков на кону жизни членов их собственных семей, их готовность бесконечно финансировать этот конфликт быстро бы иссякла». Американский эксперт добавил, что в таком случае мнение правящих кругов в США больше бы соответствовало мнению украинцев, 69% которых, по данным последнего опроса института Gallup, хотят скорейшего завершения боевых действий путем переговоров. «Но пока что [политики в США] лишь наращивают капитал на оборонных контрактах, а не теряют членов своих семей», — отметил радиоведущий.
По его словам, объективное освещение ситуации в РФ и на Украине «могло бы стать важным шагом к нормализации отношений США и России». «Увы, лишь единицы в американской медиасреде готовы отклониться от общепринятых нарративов и публиковать правдивые репортажи», — сказал Джилл.
НОВОСТИ
- 15:32 11.08.2025
- Ливневые дожди повредили более 100 тыс. зданий на Филиппинах
- 15:12 11.08.2025
- Запуск российской межпланетной станции "Луна-27" перенесен на 2029 год
- 14:32 11.08.2025
- Путин рассказал Пашиняну об итогах беседы с Уиткоффом и о подготовке встречи с Трампом
- 14:12 11.08.2025
- Индия не поддастся ядерному шантажу — МИД страны об угрозах Пакистана
- 14:00 11.08.2025
- В пригороде Мадрида предложили установить монумент 300-метрового быка
- 13:32 11.08.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 312 беспилотников самолетного типа ВСУ
- 13:27 11.08.2025
- Более 300 тыс. человек стали участниками Дня физкультурника в Москве
- 13:20 11.08.2025
- Пошлины Трампа обернутся ростом расходов для американцев — Bloomberg
- 13:05 11.08.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 335 военнослужащих
- 13:00 11.08.2025
- Военнослужащие группировки «Центр» освободили Луначарское ДНР — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать