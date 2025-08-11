15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объективные публикации о РФ и конфликте на Украине в средствах массовой информации США способствовали бы улучшению отношений Вашингтона с Москвой, но пока практически никто среди американских журналистов не готов говорить правду о России. Такое мнение высказал ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл.

«СМИ настолько сильно искажают информацию о России, что ни американский народ, ни члены Конгресса, ни даже администрация [президента США Дональда] Трампа не видят реальной картины происходящего в России и на Украине. Те же СМИ, кто активно отправляет репортеров в Газу, не хотят видеть честных и правдивых журналистов в Москве или на востоке Украины», — сказал Джилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша — старшего и Билла Клинтона.

По словам Джилла, «будь у вашингтонских политиков на кону жизни членов их собственных семей, их готовность бесконечно финансировать этот конфликт быстро бы иссякла». Американский эксперт добавил, что в таком случае мнение правящих кругов в США больше бы соответствовало мнению украинцев, 69% которых, по данным последнего опроса института Gallup, хотят скорейшего завершения боевых действий путем переговоров. «Но пока что [политики в США] лишь наращивают капитал на оборонных контрактах, а не теряют членов своих семей», — отметил радиоведущий.

По его словам, объективное освещение ситуации в РФ и на Украине «могло бы стать важным шагом к нормализации отношений США и России». «Увы, лишь единицы в американской медиасреде готовы отклониться от общепринятых нарративов и публиковать правдивые репортажи», — сказал Джилл.