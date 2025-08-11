0
Индия не поддастся ядерному шантажу — МИД страны об угрозах Пакистана

14:12 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия не поддастся ядерному шантажу со стороны Пакистана. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

«Наше внимание привлекли высказывания, предположительно сделанные начальником штаба пакистанской армии во время визита в Соединенные Штаты. Бряцание ядерным оружием — излюбленное занятие Пакистана», — написал он в распространенном заявлении. «Индия уже ясно дала понять, что не поддастся ядерному шантажу. Мы продолжим принимать все необходимые меры для обеспечения нашей национальной безопасности», — указал Джайвал.

По его словам, «международное сообщество может сделать собственные выводы о безответственности подобных высказываний, которые также усиливают глубоко укоренившиеся сомнения в надежности системы управления ядерным оружием в государстве, где военные тесно связаны с террористическими группировками».

«Также вызывает сожаление тот факт, что эти высказывания прозвучали с территории дружественной третьей страны», — отметил представитель МИД Индии.

Как передает индийский телеканал NDTV, начальник штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Пакистана генерал Асим Мунир, выступая 10 августа перед собравшимися на встречу с ним пакистанцами в штате Флорида, предупредил о возможности ядерной войны, если его страна столкнется с экзистенциальной угрозой в будущем конфликте с Индией. Телеканал отмечает, что эти заявления стали первыми известными ядерными угрозами, когда-либо прозвучавшими с территории США в адрес третьей страны.

По данным NDTV, Мунир также пригрозил уничтожить любую инфраструктуру, которую Индия построит на водных каналах Инда, что может помешать поступлению воды в Пакистан, заявив, что у его страны нет недостатка в ракетах. Он добавил, что решение Нью-Дели приостановить действие Договора о водах Инда после теракта в Пахалгаме в апреле может поставить под угрозу жизни 250 млн человек из-за потенциального голода.

