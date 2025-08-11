0
0
181
НОВОСТИ

В Вашингтоне пообещали консультироваться с Европой перед встречей Путина и Трампа — Туск

16:00 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США обещали проконсультироваться с европейскими партнерами перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске. Об этом сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск.

«Американская сторона также обязалась советоваться, в том числе перед встречей на Аляске, с европейскими партнерами по поводу своей [переговорной] позиции», — заявил Туск на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

«Я разговаривал с европейскими лидерами, все чувствуют определенную неуверенность по поводу итогов этой встречи», — сказал он.

17:12 11.08.2025
ВС США могут столкнуться с нехваткой новобранцев в 2026 году — СМИ
0
29
17:00 11.08.2025
На границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих сторон — проект договора
0
64
16:32 11.08.2025
Кабмин вдвое сократит время рассмотрения заявлений на маткапитал — Мишустин
0
120
16:12 11.08.2025
Путин запретил с 2026 года закупку для армии одежды иностранного производства
0
143
15:32 11.08.2025
Ливневые дожди повредили более 100 тыс. зданий на Филиппинах
0
182
15:12 11.08.2025
Запуск российской межпланетной станции "Луна-27" перенесен на 2029 год
0
228
15:00 11.08.2025
Американские СМИ не хотят говорить правду о России — радиоведущий из США
0
268
14:32 11.08.2025
Путин рассказал Пашиняну об итогах беседы с Уиткоффом и о подготовке встречи с Трампом
0
266
14:12 11.08.2025
Индия не поддастся ядерному шантажу — МИД страны об угрозах Пакистана
0
326
14:00 11.08.2025
В пригороде Мадрида предложили установить монумент 300-метрового быка
0
277

