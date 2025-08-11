В Вашингтоне пообещали консультироваться с Европой перед встречей Путина и Трампа — Туск
16:00 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США обещали проконсультироваться с европейскими партнерами перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске. Об этом сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск.
«Американская сторона также обязалась советоваться, в том числе перед встречей на Аляске, с европейскими партнерами по поводу своей [переговорной] позиции», — заявил Туск на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.
«Я разговаривал с европейскими лидерами, все чувствуют определенную неуверенность по поводу итогов этой встречи», — сказал он.
