Сбер: Искусственный интеллект будет адаптирован для задач государственного управления
12:50 11.08.2025
Государственное управление — один из полигонов для внедрения агентных ИИ-систем. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин пишет в статье на СберПро.
«Здесь особенно важно переходить от экспериментальных внедрений к масштабируемым решениям с реальным экономическим эффектом, – подчеркнул он. – Мы уже видим, как подобные технологии не просто оптимизируют отдельные процессы, а перестраивают взаимодействие между государством и обществом».
В бюджетном процессе ИИ-агент сопоставляет коды бюджетной классификации, которые обозначают статьи доходов и расходов казны, и привязанных к ним результатов. Мультиагентная система позволяет снизить нагрузку на сотрудников Минфина: она «закрывает» примерно две трети всей рутинной работы, говорится в статье.
«Этот опыт позволит масштабировать технологию: ИИ-агент будет адаптирован для работы с 19 новыми национальными проектами России и запущен в контуре АС «Электронный бюджет». К концу года также планируется его расширение до полноценного «идентификатора» бюджетных расходов. Это даст значительный прирост в глубине проверки обоснованности запросов, мы ожидаем точность выдачи результатов более 80%», – отмечает Александр Ведяхин.
