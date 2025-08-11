Ливневые дожди повредили более 100 тыс. зданий на Филиппинах

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 100 тыс. зданий получили повреждения из-за вызванных юго-западным муссоном и тропическим штормом сильных дождей, обрушившихся на Филиппины в середине июля. Об этом говорится в отчете филиппинского Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению (NDRRMC).

В документе указывается, что 97,5 тыс. построек частично пострадали, а 10,8 тыс. были полностью разрушены. Как отметили в Управлении гражданской обороны Филиппин, семьям, чьи дома были повреждены в результате неблагоприятных погодных условий, оказывается вся необходимая помощь.

По информации NDRRMC, в результате удара стихии, по предварительным подсчетам, погибло 37 человек. На данный момент официально подтверждена гибель пяти из них, сведения в отношении остальных жертв еще проверяются. Непогода затронула около 10 млн жителей страны.