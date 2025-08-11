Путин запретил с 2026 года закупку для армии одежды иностранного производства

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная форма и другое вещевое имущество для российской армии с 2026 года должно быть только российского производства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«В целях исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд ВС РФ, материалов иностранного производства, используемых для изготовления данного имущества, постановляю: <…> принять дополнительные меры, предусматривающие, начиная с 1 января 2026 года, поставку <…> для нужд ВС РФ вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории РФ, а к 2027 году — также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории России», — говорится в указе.