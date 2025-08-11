Кабмин вдвое сократит время рассмотрения заявлений на маткапитал — Мишустин
16:32 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Время рассмотрения госструктурами заявлений на материнский капитал будет сокращено вдвое — с 10 до 5 рабочих дней. О таком решении объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
«Мы внесли ряд изменений и в правила его (материнского капитала — прим. ТАСС) предоставления. Чтобы получить средства маткапитала можно было бы быстрее и проще, здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании с 10 до 5 рабочих дней», — анонсировал глава кабмина.
«Обработка запросов, также дополнительных документов по заявке потребует значительно меньшего срока — 12 дней, а не 20, как было ранее», — добавил премьер.
