Сбер поощрит клиентов в ходе акции "Спасибо, что вы в маске"

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Сбер с 12 октября начал акцию «Спасибо, что вы в маске», чтобы поощрить клиентов, соблюдающих масочный режим. Каждый посетитель, который носит в офисе банка маску, будет получать специальный промокод со скидкой сразу на несколько сервисов экосистемы Сбера. «Мы благодарны всем клиентам, которые приходят в наши офисы в масках, - говорит старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Сергей Мальцев. - Тем самым они проявляют заботу не только о себе, но и обо всех окружающих, в том числе и о наших сотрудниках. Подобное сознательное отношение к нынешней эпидемиологической ситуации позволяет обеспечить бесперебойную работу наших офисов и качественное безопасное обслуживание клиентов».

Участники акции смогут получить скидку в 15% на 5 поездок для новых пользователей в такси «Ситимобил», скидку в 15% на страховые продукты «Фарм страхование» и «Защита дома+» компании «Сбербанк страхование», 90 дней бесплатного использования сервиса «СберЗвук», бесплатную онлайн-консультацию терапевта от платформы телемедицины «СберЗдоровье», 300 бонусных баллов при регистрации в сервисе доставки еды «Кухня на районе», подписку «Оптимум» на 45 дней от Okko всего за 1 рубль, скидку в 10% на любой заказ из ресторанов в Delivery Club, скидку в 200 руб. действующим и новым клиентам от сервиса «Самокат» на заказы от 800 руб., одну бесплатную доставку заказа от «СберМаркет».

Информационные материалы о необходимости соблюдения масочного режима в Сбере были разработаны и размещены в своих офисах еще весной. Сейчас, когда вновь отмечен рост количества заболевших COVID-19, решено дополнительно простимулировать клиентов на ношение масок. Акция «Спасибо, что вы в маске» проводится во всех отделениях банка во всех регионах РФ.