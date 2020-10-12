Столичный "Ленком" могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19

14:17

В московском театре «Ленком Марка Захарова» обнаружены нарушения антиэпидемических предписаний. По данным столичного Роспотребнадзора, накануне театр был обследован в числе других городских объектов и выяснилось, что в нем отсутствовала социальная разметка в туалетных комнатах, а так же были отмечены нарушения дезинфекционного режима.

«По всем установленным нарушениям возбуждены административные дела, виновные лица будут привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность на должностных лиц в виде штрафа в размере до 150 тыс. руб., на юридических лиц - до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток. Материалы проверок будут направлены в районные суды», - сообщили в Роспотребнадзоре.