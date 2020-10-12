0
0
100
НОВОСТИ

Столичный "Ленком" могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19

14:17 12.10.2020

В московском театре «Ленком Марка Захарова» обнаружены нарушения антиэпидемических предписаний. По данным столичного Роспотребнадзора, накануне театр был обследован в числе других городских объектов и выяснилось, что в нем отсутствовала социальная разметка в туалетных комнатах, а так же были отмечены нарушения дезинфекционного режима.

«По всем установленным нарушениям возбуждены административные дела, виновные лица будут привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность на должностных лиц в виде штрафа в размере до 150 тыс. руб., на юридических лиц - до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток. Материалы проверок будут направлены в районные суды», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 12.10.2020
Два сотрудника посольства Болгарии объявлены персонами нон грата в России - МИД РФ
0
28
15:00 12.10.2020
Кабмин вдвое снизил размер НДС на электронные и аудиокниги - Мишустин
0
61
14:32 12.10.2020
Историк Соколов признал в суде вину в убийстве аспирантки
0
104
14:12 12.10.2020
Главы МИД ЕС договорились вскоре ввести санкции против президента Белоруссии - источник
0
131
14:00 12.10.2020
Лукашенко готов передать некоторые президентские полномочия другим органам власти
0
167
13:32 12.10.2020
Приближающийся к Земле "астероид" является частью старой ракеты - NASA
0
188
13:27 12.10.2020
Сбер поощрит клиентов в ходе акции "Спасибо, что вы в маске"
0
170
13:20 12.10.2020
Прививку от коронавируса готовы сделать все меньше граждан США - опрос
0
211
13:05 12.10.2020
Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля присуждена Полу Милгрому и Роберту Уилсону
0
211
13:00 12.10.2020
СК проверяет деятельность схиархимандрита Иоанникия в обители в Ивановской области
0
229

Возврат к списку