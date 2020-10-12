Столичный "Ленком" могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19
14:17 12.10.2020
В московском театре «Ленком Марка Захарова» обнаружены нарушения антиэпидемических предписаний. По данным столичного Роспотребнадзора, накануне театр был обследован в числе других городских объектов и выяснилось, что в нем отсутствовала социальная разметка в туалетных комнатах, а так же были отмечены нарушения дезинфекционного режима.
«По всем установленным нарушениям возбуждены административные дела, виновные лица будут привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность на должностных лиц в виде штрафа в размере до 150 тыс. руб., на юридических лиц - до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток. Материалы проверок будут направлены в районные суды», - сообщили в Роспотребнадзоре.
НОВОСТИ
- 15:12 12.10.2020
- Два сотрудника посольства Болгарии объявлены персонами нон грата в России - МИД РФ
- 15:00 12.10.2020
- Кабмин вдвое снизил размер НДС на электронные и аудиокниги - Мишустин
- 14:32 12.10.2020
- Историк Соколов признал в суде вину в убийстве аспирантки
- 14:12 12.10.2020
- Главы МИД ЕС договорились вскоре ввести санкции против президента Белоруссии - источник
- 14:00 12.10.2020
- Лукашенко готов передать некоторые президентские полномочия другим органам власти
- 13:32 12.10.2020
- Приближающийся к Земле "астероид" является частью старой ракеты - NASA
- 13:27 12.10.2020
- Сбер поощрит клиентов в ходе акции "Спасибо, что вы в маске"
- 13:20 12.10.2020
- Прививку от коронавируса готовы сделать все меньше граждан США - опрос
- 13:05 12.10.2020
- Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля присуждена Полу Милгрому и Роберту Уилсону
- 13:00 12.10.2020
- СК проверяет деятельность схиархимандрита Иоанникия в обители в Ивановской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать