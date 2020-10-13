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НОВОСТИ

Кинотеатр "Кронверк Синема Семеновский"накажут за нарушение антиковидных мер

20:38 13.10.2020

В ходе одного из рейдов Роспотребнадзор обнаружил, что в московском кинотеатре «Кронверк Синема Семеновский» нарушаются меры профилактики коронавируса. По главного специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрия Омелича, ведомство сейчас активно проверяет, как столичные компании выполняют требования городских властей, предотвращающих появления новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

«По результатам обследования были выявлены следующие нарушения: со стороны администрации не осуществляется контроль использования посетителями средств индивидуальной защиты, отсутствует входной контроль. В помещениях кинотеатра, как в фойе, так и в залах отсутствует обеззараживание воздуха. Также было установлено нарушения дезинфекционного режима», - заявил Омелич.

По словам представителя Роспотребнадзора, в результате будет возбуждено дело о административном правонарушении, материалы которого передадут в суд. По данным Омелича, по ч. 2 ст. 6.3 КоАП в отношении юридического лица за эти нарушения возможно наложение штрафа до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

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