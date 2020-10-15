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НОВОСТИ

Азербайджан взял под контроль до 40 населенных пунктов в Карабахе с начала боев - Алиев

17:00 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в четверг о взятии под контроль азербайджанской армией до 40 населенных пунктов с начала боевых действий в Карабахе.

"Наша успешная операция продолжается. До сегодняшнего дня освобождено около 40 или более населенных пунктов - городов и сел, и в ближайшее время будут очередные радостные новости", - сказал глава государства в интервью турецкому телеканалу Эн-ти-ви.

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