Глава Еврокомиссии покинула саммит ЕС в связи с подозрением на заражение коронавирусом

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен покинула здание Евросовета, в котором собрались лидеры 27 стран Евросоюза, в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом она написала в четверг в своем "Твиттере".

"Мне только что сообщили, что сегодня утром [результат теста] одного из сотрудников моего офиса дал положительный результат на COVID-19. Мой [тест] дал отрицательный результат. Однако в качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Евросовет, чтобы уйти в самоизоляцию", - написала она.