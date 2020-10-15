Глава Еврокомиссии покинула саммит ЕС в связи с подозрением на заражение коронавирусом
21:20 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен покинула здание Евросовета, в котором собрались лидеры 27 стран Евросоюза, в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом она написала в четверг в своем "Твиттере".
"Мне только что сообщили, что сегодня утром [результат теста] одного из сотрудников моего офиса дал положительный результат на COVID-19. Мой [тест] дал отрицательный результат. Однако в качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Евросовет, чтобы уйти в самоизоляцию", - написала она.
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