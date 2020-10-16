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Самолеты США будут летать возле границ Крыма

12:05 16.10.2020 Источник: Газета.Ru

Американские власти разрешили национальным авиакомпаниям совершать полеты вблизи полуострова Крым. Об этом сообщается на сайте Федерального реестра США.

Данная инициатива Управления гражданской авиации США вступает в силу с 27 октября.

В соответствии с принятым решением, рейсы могут выполняться в районе полетной информации (FIR) Симферополя (UKFV).

В Управлении подчеркнули, что принятая мера не означает, что США признают Крым частью России. Там также добавили, что «опасность для гражданской авиации» для полетов над Черным морем была снижена. Однако страна сохраняет запрет на прокладывание авиамаршрутов в районе полетной информации Днепропетровска.  Газета.Ru

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