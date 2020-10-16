Розыск Тихановской не расценивается РФ как случай политического преследования - Песков
15:12 16.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы России не имеют претензий к экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, но и объявление ее в межгосударственный розыск Москва не расценивает как политически мотивированный случай. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас нет вопросов к Тихановской, мы ее в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы, в свою очередь, имеем с ними единую систему и единые обязательства", - сказал представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, подпадает ли ситуация с Тихановской под случаи, когда одно государство считает политически мотивированным преследование человека другим государством, Песков сказал: "Нет, не подпадает".
НОВОСТИ
- 15:04 16.10.2020
- Полиция провела обыски в офисах и квартирах министра здравоохранения Франции
- 15:00 16.10.2020
- Николя Саркози предъявлено обвинение в создании преступной группировки - прокуратура
- 14:32 16.10.2020
- Россия гордо говорит о преимуществах своей вакцины, не дискредитируя зарубежные, заявили в Кремле
- 14:17 16.10.2020
- В подмосковных барах и ресторанах запрещены ночные развлекательные мероприятия
- 14:12 16.10.2020
- Убыль населения РФ была бы более стремительной без демографических мер - Песков
- 14:00 16.10.2020
- Хирурга из Франции обвиняют в насилии и домогательствах более 300 человек
- 13:32 16.10.2020
- Новые положения конституции потребуют изменения более чем 150 законов - Крашенинников
- 13:22 16.10.2020
- В Лондоне из-за распространения COVID-19 ввели запрет на походы в гости
- 13:20 16.10.2020
- Тихановскую объявили в межгосударственный розыск за призывы причинить вред нацбезопасности
- 13:05 16.10.2020
- Шойгу подпишет российско-казахстанский договор о военном сотрудничестве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать