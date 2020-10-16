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Розыск Тихановской не расценивается РФ как случай политического преследования - Песков

15:12 16.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы России не имеют претензий к экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, но и объявление ее в межгосударственный розыск Москва не расценивает как политически мотивированный случай. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас нет вопросов к Тихановской, мы ее в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы, в свою очередь, имеем с ними единую систему и единые обязательства", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, подпадает ли ситуация с Тихановской под случаи, когда одно государство считает политически мотивированным преследование человека другим государством, Песков сказал: "Нет, не подпадает".

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