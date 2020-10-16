Баку внес депутата Госдумы Милонова в список персон нон-грата

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Азербайджана включил депутата Госдумы Виталия Милонова в список персон нон-грата из-за несогласованного с Баку посещения Нагорного Карабаха,

"Решительно осуждаем незаконный визит члена Государственной Думы Российской Федерации от правящей партии "Единая Россия" Виталия Милонова в оккупированный Нагорно-Карабахский регион. <...> В связи с незаконным посещением Виталием Милоновым оккупированной территории его имя внесено в список иностранных граждан, въезд которых в Азербайджан запрещен", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном в пятницу на его сайте.