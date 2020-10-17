В Киргизии 20 декабря проведут повторные выборы в парламент - ЦИК
15:20 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повторные выборы в парламент Киргизии следует провести 20 декабря, для того чтобы успеть подвести их итоги в 2020 году. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Центризбиркома республики.
"Члены ЦИК считают целесообразным назначение выборов на 20 декабря, с тем чтобы имелась возможность подвести итоги голосования и [получить] результаты выборов еще в 2020 году", - говорится в сообщении.
Как поясняет пресс-служба, члены ЦИК считают важным "до назначения повторных выборов на законодательном уровне создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан", и назначены они будут "после внесения Жогорку Кенешем (парламентом - прим. ТАСС) изменений в законодательство о выборах по снижению избирательного порога, залога и применения заявлений по "форме-2" (позволяющей менять избирательный адрес - прим. ТАСС)".
Центризбирком подчеркивает, что ранее обратился в парламент "с просьбой рассмотреть в короткие сроки вопросы снижения избирательного порога прохождения в парламент и размера избирательного залога, вопросы изменения порядка применения права смены избирательного адреса в части однократности смены избирательного адреса, запрета смены избирательного адреса в пределах одной области, а также завершения приема заявлений за 30 дней до дня голосования". Также депутатам было предложено пересмотреть право участия в повторных выборах партий, "действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов выборов".
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