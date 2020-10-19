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НОВОСТИ

Россияне стали чаще отказываться от кредитов, одобренных банками

14:12 19.10.2020 Источник: РБК

Кризис и пандемия повлияли на желание россиян брать потребительские кредиты: в 2020 году они стали гораздо реже соглашаться на финальные условия банков по ссудам. Это следует из расчетов бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК), которое оценило для этого сегмента take rate — долю выданных кредитов по отношению к количеству одобренных банками заявок от потенциальных заемщиков.

По данным бюро, в январе—августе 2020 года средний take rate по необеспеченным ссудам составил 31,9% — это означает, что меньше трети заемщиков соглашались на условия и в итоге брали кредит. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель снизился на 13,1 п. п. — тогда одобренные кредиты забирали 45%. Исторически минимальное значение take rate в этом году — 29,4% — было зафиксировано в мае, когда во многих российских регионах сохранялись жесткие санитарные ограничения из-за пандемии. В июне—августе показатель восстанавливался, но так и не достиг значений докризисных месяцев.

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