Все поликлиники Москвы используют искусственный интеллект для постановки диагноза

16:15

Во взрослых поликлиниках столицы начали применять систему поддержки принятия врачебных решений. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, город стоит на пороге революционного прорывного решения, подготовленного в результате огромной работы врачей, консультантов, а также экспертов. "Созданы цифровые протоколы лечения по большинству нозологий. Созданы пакетные назначения, лабораторные, диагностические направления к другим врачам, тоже охватывающим большинство нозологий, - заявил градоначальник. - И Сбер создал систему искусственного интеллекта - подсказок врачебных решений. Теперь надо соединить огромные массивы данных, которые есть у нас, цифровые потоки, протоколы, назначения и обучать эту машину, совместив эти технологии. И, конечно, я уверен, это даст колоссальный эффект по качеству диагностики, лечению и дальнейшему сопровождению пациентов. Причем в основе этого будут лежать не субъективные характеристики или мнения, а мнения лучших врачей, лучших экспертов нашей страны".

По словам мэра, над клиническими протоколами работали примерно 200 лучших экспертов и медиков Москвы и РФ.

Параллельно созданы центры по анализу этих данных, в частности рентгенологический центр с применением искусственного интеллекта, обработки данных. И этот центр, по сути дела, является референс-центром на всю медицинскую систему. А с помощью Сбера была создана речевая технология, которая оказала большое влияние на развитие рентгенологического сервиса", - заявил мэр.