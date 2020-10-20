Убивший шведскую журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы - СМИ
17:00 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Датский инженер- изобретатель Петер Мадсен, отбывающий пожизненное заключение за убийство в 2017 году шведской журналистки Ким Валл на борту построенной им самим подводной лодки, попытался совершить побег из тюрьмы. Об этом во вторник сообщает газета "Экстрабладе".
В столичном пригороде Альбертслунд в настоящее время продолжается полицейская операция. На видеоклипах на сайте издания видно, как беглец сидит на земле в окружении лежащих вооруженных стражей порядка.
На месте находятся несколько нарядов полицейских, дорога перекрыта. По данным газеты, при побеге Мадсен угрожал взорвать бомбу, а ранее в тюрьме он был изолирован из-за подозрений в возможных планах скрыться из места заключения.
Копенгагенская полиция в сообщила в "Твиттере" о попытке побега в Альбертслунде. В интервью телеканалу ТВ-2 блюстители порядка, однако, не подтвердили, что речь идет о Мадсене.
Дело об убийстве Валл привлекло к себе повышенное внимание за пределами Дании в связи с необычными обстоятельствами смерти 30-летней журналистки. Валл должна была взять у Мадсена интервью для американского журнала "Уайрд" (Wired) и пропала 10 августа 2017 года, отправившись с датчанином на морскую прогулку. Как установило следствие, Валл была убита и расчленена на борту подводной лодки, которую Мадсен построил вместе с группой энтузиастов. Останки женщины были сброшены в море, и на то, чтобы их найти, у команды водолазов ушло четыре месяца.
Мадсен отрицал, что виновен, признавшись лишь в том, что сбросил труп Валл в море после того, как она, согласно его версии событий, погибла в результате выброса угарного газа во внутренние помещения подлодки. Обвиняемый утверждал, что сам в это время находился снаружи. Суд признал его версию событий не заслуживающей доверия, а психиатрическая экспертиза установила, что Мадсен - патологический лжец, имеет признаки психопатии, ряд сексуальных отклонений и способен совершить новые убийства.
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