Атомный ледокол "Арктика" начнут использовать с декабря 2020 года - постановление кабмина
10:20 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атомный ледокол "Арктика" начнут использовать в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года. Как сообщила в среду пресс-служба правительства РФ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым уточняются параметры ввода ледокола в эксплуатацию.
"Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" будет введен в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт, - говорится в сообщении. - Решение позволит начать использовать ледокол в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года".
"В 2021 году на "Арктику" установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит мощность судна до 60 МВт", - отмечается в сообщении.
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