Атомный ледокол "Арктика" начнут использовать с декабря 2020 года - постановление кабмина

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атомный ледокол "Арктика" начнут использовать в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года. Как сообщила в среду пресс-служба правительства РФ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым уточняются параметры ввода ледокола в эксплуатацию.

"Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" будет введен в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт, - говорится в сообщении. - Решение позволит начать использовать ледокол в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года".

"В 2021 году на "Арктику" установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит мощность судна до 60 МВт", - отмечается в сообщении.