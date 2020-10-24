Президент Польши заразился коронавирусом
09:45 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польский лидер Анджей Дуда заразился коронавирусом нового типа. Сообщение об этом разместил в субботу на своей странице в "Твиттере" пресс- секретарь главы государства Блажей Спыхальский.
"Вчера президенту Анджею Дуде сделали тест на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", - написал он.
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