Президент Польши заразился коронавирусом

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский лидер Анджей Дуда заразился коронавирусом нового типа. Сообщение об этом разместил в субботу на своей странице в "Твиттере" пресс- секретарь главы государства Блажей Спыхальский.

"Вчера президенту Анджею Дуде сделали тест на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", - написал он.