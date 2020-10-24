Данные о заражении коронавирусом в России на 24 октября
10:45 24.10.2020 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 тыс. 521 случай, умерли за сутки 296 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 тыс. 521 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 255 (25,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Накануне в РФ было зарегистрировано 17 тыс. 340 новых случаев COVID-19.
По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 4 тыс. 453. Но это почти на тысячу ниже показателей минувшей пятницы, когда в российской столице было выявлено 5 тыс. 478 новых случаев, что стало осенним антирекордом.
По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 2 тыс. 639 человек были выписаны по выздоровлению, 63 человека скончались.
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 497 тыс. 167 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 25 тыс. 821 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн. 130 тыс. 818 человек, в том числе 11 тыс. 567 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.
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