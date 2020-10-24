Генерал да Вилье: Турция больше не является светским государством

16:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воинственная политика президента Турции Тайипа Эрдогана вызывает все большую обеспокоенность, особенно на фоне того, что Турция перестает быть светской страной. Такое мнение высказал бывший начальник Главного штаба ВС Франции Пьер де Вилье в большом интервью телеканалу Бэ-эф-эм.

"Турция Эрдогана сейчас, согласно его собственным заявлениям, придерживается стратегии на восстановление Османской империи. И этот манифест Турция воплощает соответствующими жестами военного характера. Например, истреблением курдов в Сирии, своими действиями в Нагорном Карабахе", - указал генерал армии.

"Однажды международное сообщество, и Франция в частности, должно положить этому конец. Мы не можем согласиться, чтобы страна вроде Турции, переговоры о вступлении которой в ЕС до сих пор официально не завершены, продолжала подобную риторику и подобные действия, будучи членом НАТО", - подчеркнул де Вилье.

"Турция входит в число тех, кто поддерживал [исламистов]. Она финансировала некоторые из таких движений, и об этом прекрасно известно. Я считаю, что Турция больше не является светским государством, она, очевидно, является исламской страной. И недалека от исламистов. Это меня особенно тревожит", - добавил он.

