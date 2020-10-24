0
0
10
НОВОСТИ

Генерал да Вилье: Турция больше не является светским государством

16:08 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воинственная политика президента Турции Тайипа Эрдогана вызывает все большую обеспокоенность, особенно на фоне того, что Турция перестает быть светской страной. Такое мнение высказал бывший начальник Главного штаба ВС Франции Пьер де Вилье в большом интервью телеканалу Бэ-эф-эм.

"Турция Эрдогана сейчас, согласно его собственным заявлениям, придерживается стратегии на восстановление Османской империи. И этот манифест Турция воплощает соответствующими жестами военного характера. Например, истреблением курдов в Сирии, своими действиями в Нагорном Карабахе", - указал генерал армии.

"Однажды международное сообщество, и Франция в частности, должно положить этому конец. Мы не можем согласиться, чтобы страна вроде Турции, переговоры о вступлении которой в ЕС до сих пор официально не завершены, продолжала подобную риторику и подобные действия, будучи членом НАТО", - подчеркнул де Вилье.

"Турция входит в число тех, кто поддерживал [исламистов]. Она финансировала некоторые из таких движений, и об этом прекрасно известно. Я считаю, что Турция больше не является светским государством, она, очевидно, является исламской страной. И недалека от исламистов. Это меня особенно тревожит", - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:43 24.10.2020
Названы регионы с наиболее тяжелой ситуацией с COVID-19
0
122
15:42 24.10.2020
Почти полмиллиона онлайн-уроков провели учителя в Москве за неделю
0
111
15:30 24.10.2020
Эрдоган: Макрону требуется лечение психических расстройств
0
125
14:02 24.10.2020
Турция продолжит подготовку комплексов С-400 к развертыванию
0
243
13:35 24.10.2020
Американцам, находящимся в Белоруссии рекомендовано запастись продуктами и лекарствами на три дня
0
307
13:16 24.10.2020
МЧС Белоруссии разрешило пуск первого энергоблока БелАЭС
0
270
12:30 24.10.2020
Система маркировки лекарств временно переводится в уведомительный режим
0
307
11:17 24.10.2020
Геннадий Зюганов: Мы должны удвоить численность партии...
0
390
10:45 24.10.2020
Данные о заражении коронавирусом в России на 24 октября
0
422
10:30 24.10.2020
Назначена дата досрочных выборов президента Киргизии
0
369

Возврат к списку