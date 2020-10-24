В Азовском море на танкере под флагом РФ произошел взрыв

20:15 Источник: Интерфакс

Взрыв произошел на танкере "Генерал Ази Асланов" в Керченском проливе (Краснодарский край), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов" терпит бедствие, произошел взрыв второго танка. Экипаж танкера состоит из 13 человек. В частности, 4 человека находятся на борту, 6 человек спасено, ведутся поиски 3 человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что судно находится на плаву, пожара нет.