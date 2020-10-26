ЦБ РФ с сегодняшнего дня увеличивает дополнительную продажу валюты до 4 млрд руб в день

15:12 Источник: Эхо Москвы

Центральный банк с сегодняшнего дня увеличивает дополнительную продажу валюты до 4 миллиардов рублей в день. Об этом решении было объявлено на прошлой неделе, после чего рубль на московской бирже начал укрепляться.

Эксперты полагают, что эта тенденция продолжится. Эхо Москвы