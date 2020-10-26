ЦБ РФ с сегодняшнего дня увеличивает дополнительную продажу валюты до 4 млрд руб в день
15:12 26.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Центральный банк с сегодняшнего дня увеличивает дополнительную продажу валюты до 4 миллиардов рублей в день. Об этом решении было объявлено на прошлой неделе, после чего рубль на московской бирже начал укрепляться.
Эксперты полагают, что эта тенденция продолжится. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 15:32 26.10.2020
- Кабмин решил не индексировать расходы на госаппарат в следующем году - Силуанов
- 15:20 26.10.2020
- Столичные власти пресекли незаконную продажу алкоголя в "Москва Сити"
- 15:00 26.10.2020
- В Польше проходят массовые акции протеста из-за запрета абортов по причине патологии плода
- 14:32 26.10.2020
- По инцидентам в монастыре на Урале возбуждены два уголовных дела без фигурантов - адвокат
- 14:20 26.10.2020
- Сбер проведет первую в России онлайн-конференцию по искусственному интеллекту для школьников
- 14:12 26.10.2020
- Азербайджан пойдет до конца, если Армения не покинет азербайджанские территории - Алиев
- 14:00 26.10.2020
- Песков категорически не согласен с Байденом, назвавшим РФ врагом США
- 13:32 26.10.2020
- Стратегию России в Арктике оценили в Die Welt
- 13:20 26.10.2020
- Минобрнауки планирует обеспечивать бюджетными местами не менее половины выпускников школ
- 13:07 26.10.2020
- Большинство клиентов Сбербанка отметили улучшение качества его работы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать