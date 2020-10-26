Столичные власти пресекли незаконную продажу алкоголя в "Москва Сити"
15:20 26.10.2020
Столичные власти провели на территории Московского международного делового центра "Москва Сити", в башне "Федерация", проверку на предмет незаконной торговли алкоголем. Как выяснилось, в двух помещениях, предназначенных для индивидуального проживания, велась коммерческая деятельность.
Проверку провели совместными силами городской Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, а также Департамент торговли и услуг, сотрудники 2-го оперативного полка столичного главка МВД и работники "Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка". В ходе контрольного мероприятия на 75 этаже "Федерации" было обнаружено кафе, осуществлявшее реализацию алкоголя без лицензии.
Проверяющие конфисковали 219 единиц крепкого спиртного и пива. А в отношении владельцев заведения были составлены протоколы по ст. 14.17 (Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и ч.2 ст.14.16 (Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота) КоАП РФ.
А на 84 этаже небоскреба в индивидуальных апартаментах сотрудники нашли кальянную. Здесь тоже был установлен факт незаконной продажи алкоголя - изъято 16 единиц. Сотрудники заведения попали под ч.1. ст.14.17.1 КоАП РФ (Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом).
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