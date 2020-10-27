Более 120 сотрудников Большого театра болеют коронавирусной инфекцией

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 120 сотрудников Государственного академического Большого театра России болеют коронавирусной инфекцией, это более 3% численности всего коллектива. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

"Сегодня утро у меня началось со сводки о том, что в театре болеют на сегодняшний день 124 человека. То есть это три с лишним процента от работающих в Большом театре. Это - большое количество людей", - сказал он, выступая на совете при президенте РФ по культуре и искусству. Урин добавил, что при этом ни один спектакль не был отменен.