Москва и область будут вместе развивать транспортную инфраструктуру

13:10

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона. По словам мэра мегаполиса, транспортное сотрудничество столицы и Подмосковья стратегическое, поскольку очевидно, что без общей стратегии развития транспорта нельзя будет нормально развивать оба субъекта Федерации. «Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую область выезжают миллионы людей, которые пользуются и общественным наземным транспортом, и, собственно, личным транспортом, - заявил Собянин. - В настоящее время создаем уникальный проект - единую билетную проездную систему, которая заработает в январе».

Согласно данным мэра, ежедневно пригородным транспортом и Московскими центральными диаметрами (МЦД) пользуются около 2 млн человек. «Год от года это сообщение становится комфортнее и интенсивнее. Одно из направлений, это, конечно, наземный общественный транспорт, мы вместе регулируем потоки, предъявляем единые требования», - считает градоначальник, по мнению которого, одним из результатов сотрудничества стал новый автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе. Реконструкция автовокзала началась в июне 2017 года и длилась более трех лет.