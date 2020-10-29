Москва и область будут вместе развивать транспортную инфраструктуру
13:10 29.10.2020
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона. По словам мэра мегаполиса, транспортное сотрудничество столицы и Подмосковья стратегическое, поскольку очевидно, что без общей стратегии развития транспорта нельзя будет нормально развивать оба субъекта Федерации. «Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую область выезжают миллионы людей, которые пользуются и общественным наземным транспортом, и, собственно, личным транспортом, - заявил Собянин. - В настоящее время создаем уникальный проект - единую билетную проездную систему, которая заработает в январе».
Согласно данным мэра, ежедневно пригородным транспортом и Московскими центральными диаметрами (МЦД) пользуются около 2 млн человек. «Год от года это сообщение становится комфортнее и интенсивнее. Одно из направлений, это, конечно, наземный общественный транспорт, мы вместе регулируем потоки, предъявляем единые требования», - считает градоначальник, по мнению которого, одним из результатов сотрудничества стал новый автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе. Реконструкция автовокзала началась в июне 2017 года и длилась более трех лет.
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