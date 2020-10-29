0
0
58
НОВОСТИ

Москва и область будут вместе развивать транспортную инфраструктуру

13:10 29.10.2020

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона. По словам мэра мегаполиса, транспортное сотрудничество столицы и Подмосковья стратегическое, поскольку очевидно, что без общей стратегии развития транспорта нельзя будет нормально развивать оба субъекта Федерации. «Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую область выезжают миллионы людей, которые пользуются и общественным наземным транспортом, и, собственно, личным транспортом, - заявил Собянин. - В настоящее время создаем уникальный проект - единую билетную проездную систему, которая заработает в январе».

Согласно данным мэра, ежедневно пригородным транспортом и Московскими центральными диаметрами (МЦД) пользуются около 2 млн человек. «Год от года это сообщение становится комфортнее и интенсивнее. Одно из направлений, это, конечно, наземный общественный транспорт, мы вместе регулируем потоки, предъявляем единые требования», - считает градоначальник, по мнению которого, одним из результатов сотрудничества стал новый автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе. Реконструкция автовокзала началась в июне 2017 года и длилась более трех лет. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 29.10.2020
Почти 80% вкладчиков российских банков имеют только рулевые сбережения - исследование
0
27
13:20 29.10.2020
Цена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель впервые с 2 октября
0
51
13:05 29.10.2020
Суд в Чите не смог набрать нужное количество присяжных по делу Шамсутдинова
0
75
13:00 29.10.2020
Число жертв нападения в Ницце увеличилось до трех
0
139
12:35 29.10.2020
Беспилотный электромобиль "ГАЗель NEXT" проходит испытания на месторождении "Газпром нефти"
0
112
12:32 29.10.2020
Из итальянских тюрем отпускают под домашний арест 5 тыс. заключенных из-за пандемии
0
108
12:20 29.10.2020
Еще один человек обезглавлен во Франции
0
267
12:05 29.10.2020
Суд Москвы признал виновным в экстремизме фигуранта дела "Нового величия" Ребровского
0
149
12:00 29.10.2020
В РФ выявили 17 717 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за всю пандемию
0
151
11:32 29.10.2020
Малоимущим семьям будет увеличено детское пособие до прожиточного минимума в регионе
0
242

Возврат к списку