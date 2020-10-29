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НОВОСТИ

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВС Армении

14:12 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что силы ПВО страны в четверг сбили два штурмовика Су-25 ВС Армении.

"29 октября около 13:18 и 13:20 (12:18 и 12:20 мск - прим. ТАСС) два штурмовика Су-25 Вооруженных сил Армении, предпринявшие попытку нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на губадлинском направлении фронта, были сбиты подразделениями ПВО Азербайджана", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.

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комментарии(1)

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Намик Ахмедов 14:33 29.10.2020

Пора бы уже обсудить освобождение территорий Азербайджана от оккупации. Сколько людей должно погибнуть чтобы руководство Армении поняло что насильственная перекройка границ невозможно. В самой России с десяток Карабахов есть. Татарстан, Башкирия, Чечня, Бурятия, Калмыкия и т.д. Все они живут в мире и согласие. Почему Карабах который даже не имеет границ с Арменией должен отделятся. Кто им мешал жить в мире. Неужели Армяне Карабаха выиграли в результате 30 летней войны.

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