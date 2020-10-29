Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВС Армении

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что силы ПВО страны в четверг сбили два штурмовика Су-25 ВС Армении.

"29 октября около 13:18 и 13:20 (12:18 и 12:20 мск - прим. ТАСС) два штурмовика Су-25 Вооруженных сил Армении, предпринявшие попытку нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на губадлинском направлении фронта, были сбиты подразделениями ПВО Азербайджана", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.