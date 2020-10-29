Андрей Воробьев привился от коронавируса

20:20

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Московской областипривился от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала 360.

«Я тоже сделал прививку, мерил после 14 дней, у меня не было антител. Завтра я должен делать вторую прививку», — сообщил губернатор Подмосковья.

Также он добавил, что вакцина от коронавируса будет в области бесплатной. Прививку можно будет получить по полису обязательного медицинского страхования.

«Естественно, прививка будет сделана по ОМС. Мы готовим пункты, чтобы включить в эту работу. Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше, массово — с января. Я очень надеюсь, что какая-то защита появится, чтобы быть более активным и общаться в разных коллективах на производствах. Потому что работа и врачей, и ряда специальностей, и учителей требует общения».

Кроме того, Андрей Воробьёв обратил внимание на неукоснительное соблюдение жителями всех мер безопасности. Это важно в первую очередь, для сбережения здоровья людей и сохранения их доходов.

«Власти Московской области не стали закрывать экономику региона из-за распространения COVID-19, при этом именно сейчас всем жителям как никогда надо объединиться перед общей угрозой коронавируса», - подчеркнул губернатор.