Андрей Воробьев привился от коронавируса
20:20 29.10.2020
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Я тоже сделал прививку, мерил после 14 дней, у меня не было антител. Завтра я должен делать вторую прививку», — сообщил губернатор Подмосковья.
Также он добавил, что вакцина от коронавируса будет в области бесплатной. Прививку можно будет получить по полису обязательного медицинского страхования.
«Естественно, прививка будет сделана по ОМС. Мы готовим пункты, чтобы включить в эту работу. Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше, массово — с января. Я очень надеюсь, что какая-то защита появится, чтобы быть более активным и общаться в разных коллективах на производствах. Потому что работа и врачей, и ряда специальностей, и учителей требует общения».
Кроме того, Андрей Воробьёв обратил внимание на неукоснительное соблюдение жителями всех мер безопасности. Это важно в первую очередь, для сбережения здоровья людей и сохранения их доходов.
«Власти Московской области не стали закрывать экономику региона из-за распространения COVID-19, при этом именно сейчас всем жителям как никогда надо объединиться перед общей угрозой коронавируса», - подчеркнул губернатор.
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