Позиция Японии на переговорах с РФ по мирному договору остается неизменной - глава МИД
13:00 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиция японский властей на переговорах с РФ по территориальной проблеме и вопросу заключения мирного договора остается неизменной. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.
"Наша позиция на переговорах остается неизменной", - отметил он. Мотэги также добавил, что переговоры с Россией будут вестись с учетом предыдущих договоренностей, включая "договоренность, достигнутую на саммите в Сингапуре, совместное заявление в Иркутске в 2001 году, а также токийскую декларацию 1993 года". "Все эти договоренности будут учитываться", - подчеркнул он.
В четверг, выступая на пленарном заседании верхней палаты парламента, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что предметом переговоров с Россией является определение принадлежности всех островов южной части Курил. "Северные территории (так в Японии называют южную часть Курил - прим. ТАСС) - это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны, - сказал премьер. - Предметом переговоров с Россией о мирном договоре является определение принадлежности всех четырех северных островов, это последовательная позиция нашего правительства, в ней нет изменений. Мы последовательно придерживаемся курса на то, чтобы решить территориальный вопрос и заключить с Россией мирный договор".
Премьер также отметил, что в ходе его состоявшегося в сентябре телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным была подтверждена договоренность о продолжении диалога по всем проблемам, включая заключение мирного договора. "Мы также подтвердили намерение сторон вести переговоры о мирном договоре на основе советско- японской Совместной декларации 1956 года", - сказал Ёсихидэ Суга.
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