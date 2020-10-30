Песков не видит связи между нападением на полицейских в Татарстане и событиями во Франции

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Между нападением подростка на полицейских в Татарстане и нападением на прихожан церкви во французском городе Ницце нет никакой связи, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, характер преступлений абсолютно разный.

"Во Франции события - это французские события. Здесь - одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то?" - сказал он, отвечая в пятницу на вопрос журналистов, считают ли в Кремле произошедшее в Татарстане связанным с событиями в Ницце.