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НОВОСТИ

Песков не видит связи между нападением на полицейских в Татарстане и событиями во Франции

13:05 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Между нападением подростка на полицейских в Татарстане и нападением на прихожан церкви во французском городе Ницце нет никакой связи, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, характер преступлений абсолютно разный.

"Во Франции события - это французские события. Здесь - одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то?" - сказал он, отвечая в пятницу на вопрос журналистов, считают ли в Кремле произошедшее в Татарстане связанным с событиями в Ницце.

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