Продолжение войны в Карабахе для Армении чревато банкротством

19:35

Участие в карабахском конфликте может привести Армению к банкротству, подсчитали СМИ. По данным NEWS.ru, боевые действия для Еревана обернулись существенным потерями и человеческих, и финансовых ресурсов. Как отмечает издание, не исключено, что с 27 сентября Вооруженные силы Азербайджана в боях в Карабахе уничтожили и взяли в качестве трофеев военной техники Армении более чем на 2 млрд долл. Для того, чтобы восполнить парк бронетехники и попытаться восстановить утраченные элементы ПВО, Еревану необходимо будет закупить технику – новую или бывшую в употреблении. В любом случае, это требует серьезных финансовых ресурсов. Еще одна статья расходов - создание линии укреплений, штабов и складов вооружений с учетом изменившейся линии фронта в Карабахе. При этом остается вопросом – где Армения может взять финансы на эти мероприятия, ведь с деньгами у страны проблемы.

Из-за пандемии коронавируса парламент Армении еще в апреле пересмотрел госбюджет, перейдя от прогноза роста в 4,9% к предсказанию сокращения экономики примерно на 2%. Ожидаемый дефицит бюджета может составить к концу 2020 года примерно 670 млн долл., то есть более 5% ВВП. Финансовые власти Армении отмечают существенное падение налоговых поступлений — на 417 тыс. долл. от уровня, прогнозируемого в начале года. И это при том, что из-за пандемии COVID-19 некоторые системообразующие отрасли понесли убытки в 10-20%.

Проблемой стало и снижение объема иностранных вливаний в экономику Армении. После прихода Никола Пашиняна к власти инвесторы снизили активность, сначала пытаясь понять, чего ждать от нового руководителя. Российскому бизнесу, который традиционно вкладывался в Армению, теперь приходится не раз подумать о том, стоит ли развивать свои проекты в республике, с учетом того, что при Пашиняне были возбуждены уголовные дела даже против таких крупных компаний, как РЖД и «Газпром». РФ вообще настороженно относится к Пашиняну поскольку при нем во власти оказались множество прозападных фигур, связанных с Фондом Сороса, а политика Еревана стала прозападной и неуступчивой по многим вопросам. В итоге общий объем зарубежных инвестиций в реальный сектор экономики сократился в первом квартале 2020 года на 38,6%, и сложно ждать, что ситуация изменится в условиях военных действий. Таким образом, ситуация тупиковая, пишет NEWS.ru.