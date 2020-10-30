Трамп уверен в победе своей партии на всеобщих американских выборах

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США республиканец Дональд Трамп прочит своей партии убедительную победу на предстоящих 3 ноября очередных всеобщих американских выборах.

Беседуя в пятницу с журналистами перед агитационной поездкой в штат Мичиган, американский лидер прогнозировал, что Республиканская партия не только сохранит контроль над Белым домом и Сенатом Конгресса США, но и восстановит большинство в Палате представителей. "Я считаю, что мы вернем [себе] Палату [представителей]. Считаю, что мы очень хорошо себя проявим в Сенате, [хотя], откровенно говоря, [это] немного более сложносоставная [задача]. И считаю, что у нас будут фантастические президентские выборы, поскольку никто не сделал большего, чем нынешняя администрация [США], за первые три с половиной года [пребывания у власти]", - утверждал Трамп.

С его точки зрения, никому из предыдущих американских руководителей не удалось продемонстрировать таких результатов работы за первый четырехлетний срок пребывания у власти, как нынешним. "Никто [из наших предшественников] даже близко не подошел к тому, чего добились мы. <...> Люди это осознают. Этим и объясняется высокий уровень явки [в ходе досрочного голосования], большие толпы [на тех избирательных участках, которые уже открыты]", - считает Трамп.

Кроме того, он пообещал, что исполнительная и законодательная ветви власти США сразу после выборов придут наконец к компромиссу по новому пакету экстренных мер стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии. "У нас будет [выработан] невероятный пакет стимулирующих мер сразу после выборов", - сказал глава администрации США. Переговоры о выработке этого законодательства буксуют уже несколько месяцев.