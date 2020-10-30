0
0
140
НОВОСТИ

Трамп уверен в победе своей партии на всеобщих американских выборах

20:20 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США республиканец Дональд Трамп прочит своей партии убедительную победу на предстоящих 3 ноября очередных всеобщих американских выборах.

Беседуя в пятницу с журналистами перед агитационной поездкой в штат Мичиган, американский лидер прогнозировал, что Республиканская партия не только сохранит контроль над Белым домом и Сенатом Конгресса США, но и восстановит большинство в Палате представителей. "Я считаю, что мы вернем [себе] Палату [представителей]. Считаю, что мы очень хорошо себя проявим в Сенате, [хотя], откровенно говоря, [это] немного более сложносоставная [задача]. И считаю, что у нас будут фантастические президентские выборы, поскольку никто не сделал большего, чем нынешняя администрация [США], за первые три с половиной года [пребывания у власти]", - утверждал Трамп.

С его точки зрения, никому из предыдущих американских руководителей не удалось продемонстрировать таких результатов работы за первый четырехлетний срок пребывания у власти, как нынешним. "Никто [из наших предшественников] даже близко не подошел к тому, чего добились мы. <...> Люди это осознают. Этим и объясняется высокий уровень явки [в ходе досрочного голосования], большие толпы [на тех избирательных участках, которые уже открыты]", - считает Трамп.

Кроме того, он пообещал, что исполнительная и законодательная ветви власти США сразу после выборов придут наконец к компромиссу по новому пакету экстренных мер стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии. "У нас будет [выработан] невероятный пакет стимулирующих мер сразу после выборов", - сказал глава администрации США. Переговоры о выработке этого законодательства буксуют уже несколько месяцев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 30.10.2020
Турция: До 522 человек увеличилось число пострадавших в результате землетрясения
0
21
21:10 30.10.2020
Виталий Дымарский, главный редактор "Эха Москвы" в Петербурге, покидает свой пост
0
72
20:30 30.10.2020
В Кировской области при пожаре в доме погибли четверо маленьких детей
0
119
19:35 30.10.2020
Продолжение войны в Карабахе для Армении чревато банкротством
0
266
19:33 30.10.2020
Во Франции ввели аналогичную московской систему пропусков
0
197
19:30 30.10.2020
Из-за ситуации на границе Литва направила Белоруссии ноту протеста
0
242
19:20 30.10.2020
Почти 400 осужденных помилованы указом президента Таджикистана
0
182
19:10 30.10.2020
Светочувствительный материал для создания оптических компьютеров открыли ученые Санкт-Петербургского университета
0
195
18:20 30.10.2020
Израильская армия готовится оказать помощь пострадавшей от землетрясения Турции
0
254
18:10 30.10.2020
Минимум на две недели польские власти переводят госсотрудников на ﻿удаленный режим работы
0
219

Возврат к списку