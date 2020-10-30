В Кировской области при пожаре в доме погибли четверо маленьких детей
20:30 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверо детей в возрасте от восьми месяцев до четырех лет погибли в результате пожара в трехэтажном жилом доме в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"30 октября в деревне Ложкари Юрьянского района в одной из квартир, расположенных в многоквартирном трехэтажном жилом доме, произошел пожар. В результате произошедшего погибли четверо несовершеннолетних в возрасте от 8 месяцев до 4 лет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи регионального СК, проводится доследственная проверка.
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