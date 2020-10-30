В Кировской области при пожаре в доме погибли четверо маленьких детей

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо детей в возрасте от восьми месяцев до четырех лет погибли в результате пожара в трехэтажном жилом доме в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"30 октября в деревне Ложкари Юрьянского района в одной из квартир, расположенных в многоквартирном трехэтажном жилом доме, произошел пожар. В результате произошедшего погибли четверо несовершеннолетних в возрасте от 8 месяцев до 4 лет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи регионального СК, проводится доследственная проверка.