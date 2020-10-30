Турция: До 522 человек увеличилось число пострадавших в результате землетрясения

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших в результате мощного землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 522. Об этом сообщил в пятницу министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекир Пакдемирли в эфире турецкого телевидения.

"Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 12 человек, ранения получили 522 человека", - подчеркнул он.

По словам Эрдогана, в настоящее время "пяти пострадавшим проводят операцию, еще восемь человек находятся в отделении интенсивной терапии".

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу в море в 19 км к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению не менее 20 домов в турецком Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут быть люди.