0
0
0
НОВОСТИ

Турция: До 522 человек увеличилось число пострадавших в результате землетрясения

21:30 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших в результате мощного землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 522. Об этом сообщил в пятницу министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекир Пакдемирли в эфире турецкого телевидения.

"Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 12 человек, ранения получили 522 человека", - подчеркнул он.

По словам Эрдогана, в настоящее время "пяти пострадавшим проводят операцию, еще восемь человек находятся в отделении интенсивной терапии".

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу в море в 19 км к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению не менее 20 домов в турецком Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут быть люди.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:10 30.10.2020
Виталий Дымарский, главный редактор "Эха Москвы" в Петербурге, покидает свой пост
0
72
20:30 30.10.2020
В Кировской области при пожаре в доме погибли четверо маленьких детей
0
119
20:20 30.10.2020
Трамп уверен в победе своей партии на всеобщих американских выборах
0
149
19:35 30.10.2020
Продолжение войны в Карабахе для Армении чревато банкротством
0
266
19:33 30.10.2020
Во Франции ввели аналогичную московской систему пропусков
0
197
19:30 30.10.2020
Из-за ситуации на границе Литва направила Белоруссии ноту протеста
0
242
19:20 30.10.2020
Почти 400 осужденных помилованы указом президента Таджикистана
0
182
19:10 30.10.2020
Светочувствительный материал для создания оптических компьютеров открыли ученые Санкт-Петербургского университета
0
195
18:20 30.10.2020
Израильская армия готовится оказать помощь пострадавшей от землетрясения Турции
0
254
18:10 30.10.2020
Минимум на две недели польские власти переводят госсотрудников на ﻿удаленный режим работы
0
219

Возврат к списку