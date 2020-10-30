Для борьбы с пандемией в Бельгии началась мобилизация всех лиц с медицинским образованием

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия начала мобилизацию всех лиц с медицинским образованием - студентов, пенсионеров и преподавателей - для борьбы с пандемией и приступила к отправке больных с коронавирусом на лечение в соседние государства из-за перегрузки системы здравоохранения. Об этом сообщил в пятницу глава Минздрава королевства Франк Ванденбрук на пресс-конференции по итогам заседания национального Координационного комитета по борьбе с пандемией.

"Мы призываем к мобилизации всех, кто способен внести свой вклад в борьбу с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19 и имеет необходимое образование - пенсионеров, студентов, преподавателей, - заявил он. - Из больниц Льежа нам сегодня уже пришлось перевезти четырех пациентов в Германию из-за нехватки мест".