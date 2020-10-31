В КоАП может появиться серьезный штраф за продажу поддельных кормов для животных

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максимальный штраф за ввоз, производство или продажу фальсифицированных или незарегистрированных кормов для животных может составить до 7 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Как сообщила ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, такой размер санкций согласован рабочей группой по подготовке новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Кодекс предлагается дополнить статьей "о нарушении законодательства в сфере обращения кормов". Согласно проекту статьи, текст которой есть в распоряжении ТАСС, за ввоз, производство или реализацию фальсифицированных, незарегистрированных кормов может грозить наказание в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей для граждан, от 50 тыс. до 70 тыс. рублей для должностных лиц, от 25 тыс. до 35 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Кроме того, предлагается установить ответственность за изготовление, продажу или применение фальсифицированных или контрафактных лекарственных средств для ветеринарного применения. Как пояснила ТАСС Рукавишникова, предлагается принципиально новая статья "Производство и (или) оборот фальсифицированных товаров". В проект нового административного кодекса введена статья 19.6. "Нарушение законодательства в сфере обращения кормов" и статья 19.12. "Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств для ветеринарного применения, а также лекарственных средств для ветеринарного применения, ввоз или обращение которых приостановлено на территории Российской Федерации", уточнила сенатор.

За производство, продажу или ввоз на территорию России фальсифицированных, контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств для ветеринарного применения граждане могут быть наказаны штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, должностные лица и индивидуальные предприниматели - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, а юрлица - от 300 тыс. до 1,5 млн рублей. Такие же санкции могут грозить и в случае производства недоброкачественных лекарств для животных или продажу препаратов, ввоз или обращение которых приостановлено на территории РФ.

За применение таких лекарственных средств предлагается наказывать граждан штрафом в размере от 70 тыс. до 150 тыс. рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 200 тыс. до 700 тыс. рублей, юрлиц - от 500 тыс. до 2 млн рублей.